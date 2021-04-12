Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осуществит рабочий визит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе во вторник, 13 апреля, для участия во внеочередном заседании Комиссии Украина-НАТО. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

«Инициированное Украиной заседание созывается в рамках статьи 15 Хартии об особом партнерстве Украины и НАТО во исполнение договоренности президента Владимира Зеленского и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга от 6 апреля», - говорится в сообщении МИД.

В рамках визита запланирована встреча Кулебы со Столтенбергом.

Главы МИД Украины и НАТО обсудят обострение ситуации вдоль российско-украинской границы и во временно оккупированном Крыму, действенные пути поддержки Североатлантическим альянсом суверенитета и территориальной целостности Украины.