Окружной суд в Варшаве в понедельник не продлил арест бывшему и.о. председателя Укравтодора Славомиру Новаку, подозреваемому в коррупции.

Суд избрал против Новака меру пресечения в виде запрета на выезд из страны, пребывания под постоянным наблюдением полиции и имущественного залога на сумму 1 млн злотых (свыше 7 млн ​​грн), передает Укринформ.

Судья окружной прокуратуры в Варшаве Агнешка Доманская, несмотря на аргументы прокуратуры продлить арест Новаку на очередные три месяца, вынесла решение освободить его из-под стражи. Соответственно, в понедельник он был выпущен из варшавского СИЗО.

Защита Новака положительно восприняла это решение суда, а прокуратура намерена его опротестовать. В прокуратуре подчеркивают, что освобождение подозреваемого из СИЗО грозит расследованию дела. Пресс-секретарь окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшиняж не исключила, что Новак попытается уклониться от участия в следствии, влиять на других свидетелей и даже может бежать из страны.

Как сообщалось, Славомир Новак возглавлял с 2011 по 2013 год Министерство транспорта и водного хозяйства Польши, а с октября 2016 года по октябрь 2019 был исполняющим обязанности председателя Укравтодора. В октябре 2016 года он получил гражданство Украины.

20 июля в Польше Центральное антикоррупционное бюро задержало Новака.

По данным следствия, должностные лица «Укравтодора» создали преступную организацию, деятельность которой была направлена ​​на хищение средств международных организаций, которые выделяли деньги для ремонта дорог в Украине.

По данным НАБУ, кроме Новака в коррупционном деле подозрения вручены еще пяти лицам, в частности, двум гражданам Польши; иностранцу, представителю одной из компаний-участниц тендеров Укравтодора; экс-советнику и.о. председателя Укравтодора, гражданке Украины.