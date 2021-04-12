В Киеве за минувшие сутки обнаружили 537 больных коронавирусом. Умерли 42 человека, сообщил мэр города во время онлайн-брифинга.

«В выходные количество новых больных у нас всегда меньше, потому что гораздо меньше людей сдают тесты и работают не все лаборатории. Но показательным при таких цифрах новых случаев, является количество умерших от вируса. За прошедшие выходные в столице ежесуточно – по 42 летальных случая и большинство госпитализированных - в тяжелом состоянии и нуждаются в кислородной поддержки», - сказал мэр.

Всего за период пандемии в столице 3932 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 177106.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 76 пациентов с диагнозом COVID-19, а также 287 больных – с подозрением на коронавирус и пневмониями. То есть, всего в стационары медучреждений в сутки попали 363 человека.

Выздоровели за прошедшие сутки в Киеве 148 человек. В общем коронавирус преодолели 111 216 киевлян.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 160, в Днепровском - 67 и в Подольском - 64 случая», - отметил Кличко.

В Украине по состоянию на 12 апреля 2021 года зафиксировано 7856 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.