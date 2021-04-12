Наращивание российских войск у границы Украины составляет для нашей страны реальную угрозу. Об этом заявил представитель Главного управление разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает пресс-служба ГУР.

Он отметил, что по информации военной разведки Украины, в течение последних недель уровень военной угрозы со стороны России постоянно повышается.

По словам Скибицкого, это связано с наращиванием и активными мерами боевой и оперативной подготовки российских войск у нашей границы. Подобные перемещения военная разведка Украины наблюдала в 2014-2015 годах. Через некоторое время после этого началась непосредственная агрессия Российской Федерации против нашего государства.

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным разведки, РФ готовит широкомасштабные провокации против Украины для расширения российского военного присутствия на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить недавний всплеск насилия на Донбассе и скопление российских войск у украинских границ.

8 апреля заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак допустил, что Россию могут вынудить воевать на Донбассе.