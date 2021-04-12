Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель подтвердила, что Владимир Зеленский направил запрос президенту России Владимиру Путину на предмет переговоров о необходимости снижения эскалации на Донбассе сразу после гибели четверых украинских военнослужащих в результате обстрела под поселком Шумы Донецкой области 26 марта.

«Запрос на переговоры поступил сразу после гибели четверых военнослужащих Вооруженных сил Украины – еще 26 марта», - сказала Мендель агентству «Интерфакс-Украина».

По словам пресс-секретаря, в настоящее время «положительного ответа на запрос не поступало».

Ранее в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что в последнее время запросов Зеленского на телефонный разговор с Путиным не было.

«За последние дни я не видел никаких запросов. Мне не известно о том, что были в последние дни какие-то запросы», - сказал Песков в понедельник журналистам.

Как сообщалось, четверо украинских военнослужащих группы разминирования погибли 26 марта в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в результате обстрела снайперами, еще двое получили ранение.

30 марта ситуацию в сфере безопасности на Донбассе в режиме видеоконференции в рамках Нормандского формата обсудили президенты Франции, Германии и России, без участия президента Украины Владимира Зеленского. В результате переговоров, лидеры Германии и Франции призвали президента России поспособствовать прекращению огня на Донбассе. В свою очередь Путин заявил, что к эскалации причастен только Киев.

На следующей неделе планируется проведение двусторонней встречи между президентами Украины и Франции для обсуждения урегулирования ситуации и снижения уровня эскалации на Донбассе.