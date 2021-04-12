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В Украине по состоянию на 12 апреля 2021 года зафиксировано 7856 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Госпитализировано за сутки 2770 человек; летальных случаев - 287; выздоровели - 5355; проведено тестирований за сутки - 40 109 (в том числе методом ПЦР - 20831, методом ИФА - 6133, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 13145).

За все время пандемии в Украине заболели - 1861105 человек; выздоровели  - 1416215; летальных случаев - 37301; проведено ПЦР-тестов - 8677716.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1112), Харьковской (595), Львовской (590), Киеве (537) и Киевской (477) областях.
ForUm

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