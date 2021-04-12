Соединенные Штаты предупредили о «последствиях», если Россия «будет действовать необдуманно или агрессивно» в отношении Украины.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью каналу NBC, передает Укринформ.

По словам Блинкена, Москву ждут последствия в случае агрессивных действий в отношении Украины.

«Президент Байден очень ясно высказался по этому вопросу: если Россия будет действовать опрометчиво или агрессивно, будут последствия», - сказал Блинкен.

Он добавил, что у границ Украины сейчас наблюдается максимальная концентрация российских войск с 2014 года и подчеркнул, что серьезно обеспокоен действиями России.

9 апреля Блинкен проконсультировался с министрами иностранных дел Германии и Франции о необходимости прекращения Россией военного накопления на оккупированном Крымском полуострове и у восточных границ Украины.

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным разведки, РФ готовит широкомасштабные провокации против Украины для расширения российского военного присутствия на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить недавний всплеск насилия на Донбассе и скопление российских войск у украинских границ.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне российской агрессии в оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму.

8 апреля заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак допустил, что Россию могут вынудить воевать на Донбассе.