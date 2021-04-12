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Ивано-Франковский окружный административный суд признал противоправным протокол ОИК об установлении итогов голосования на 87-м избирательном округе, заявил кандидат в народные депутаты от партии «За майбутнє» Александр Шевченко.

«Фактически ОИК нивелирована часть голосов избирателей на некоторых участках и не включила их голоса в общий протокол. Собственно, именно эти участки мы отстояли в судах и по ним есть соответствующие решения Фемиды», - написал он в Facebook.

«Теперь дело за ЦИК. Именно она вправе отменить прокол, учитывая решение суда», - резюмировал Шевченко.  

Напомним, по данным ЦИК, на довыборах в Верховную Раду в округе № 87 Ивано-Франковской области победил кандидат от партии Слуга народа, спортсмен Василий Вирастюк.

Окружная избирательная комиссия признала недействительными выборы на ряде участков.

«Слуги народа» поехали на Прикарпатье разбираться с подсчетом голосов.

Кандидат в народные депутаты Руслан Кошулинский потребовал признать результаты выборов недействительными и объявить перевыборы, исходя из «многочисленных нарушений и сложившейся ситуации».
ForUm

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