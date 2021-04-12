Россия не выполнила требования Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности, отказавшись разъяснять причины наращивания военного присутствия у границ Украины и на оккупированных территориях страны, заявили в Министерстве иностранных дел.

В ведомстве сообщили, что 7 апреля Украина активировала Венский документ ОБСЕ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

«Согласно предусмотренной этим документом процедуре, российской стороне был направлен официальный запрос относительно разъяснений о существенном росте военного присутствия РФ вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных территориях Украины в течение последних дней. К сожалению, российская сторона отказалась предоставлять субстантивную информацию в соответствии с запросом, заявив, что не ведет такой деятельности», - говорится в комментарии МИД.

Дальнейшие попытки украинской стороны привлечь Россию к консультациям, направленным на снижение напряжения, также были проигнорированы российской стороной.

Российская делегация бойкотировала и созванную Украиной 10 апреля встречу с участием других государств-участников ОБСЕ, отметили в ведомстве.

«Отказ Москвы выполнять положения Венского документа является очередным подтверждением намерений РФ продолжать военное давление и угрозы силой в отношении Украины. Призываем российскую сторону отвести войска от границы с Украиной, прекратить воинственную риторику и дезинформацию и начать добросовестно выполнять оборонные положения Минских договоренностей и ее обязательства по Венскому документу ОБСЕ», - резюмировали в МИД.

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным разведки, РФ готовит широкомасштабные провокации против Украины для расширения российского военного присутствия на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить недавний всплеск насилия на Донбассе и скопление российских войск у украинских границ.

8 апреля заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак допустил, что Россию могут вынудить воевать на Донбассе.