Съемочная группа британского телеканала Sky News побывала возле нового лагеря российских войск под Воронежем (РФ) и на железнодорожной станции Масловка, где разгружаются эшелоны с техникой недалеко от украинской границы.

Сюжет под названием «Украина обвиняет Россию в разжигании напряженности и наращивании военного потенциала» опубликован на YouTube канале СМИ, сообщает «Обозреватель».

«Спутниковые снимки и свидетельские показания показывают, что численность войск увеличивается всего в нескольких километрах от границы с Украиной, где сотням тысяч украинцев выдали российские паспорта. Правительство России заявляет, что эти перемещения – просто учения», – говорится в подписи под ним.

В своем ролике британские журналисты показали уже обнародованные группой расследователей Conflict Intelligence Team спутниковые снимки, демонстрирующие масштабы разворачивания лагеря. А также новые кадры движения техники возле него.

Отмечается, что военные грузовики, которые им удалось увидеть, имеют код 76 на государственных номерах. И это означает, что они прибыли из Центрального военного округа РФ, то есть как минимум за 1100 километров от этого места.

При этом отмечается, что на станции Масловка к югу от Воронежа есть небольшой военный городок, с несколькими грузовиками и палаткой. Поляна перед станцией «изрезана колеями» из-за постоянной разгрузки военной техники. Далее ее везут на ближайший полигон, который и превратился в огромный военно-полевой лагерь россиян.

Как рассказывают в своем материале журналисты Sky News, он тянется примерно на 2,4 километра и упирается прямо в окрестности дач и домов местных жителей. Те заявили, что «застройка» лагеря началась в конце марта. Там видно огромное количество военных грузовиков, ряды палаток и множество военных.

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным разведки, РФ готовит широкомасштабные провокации против Украины для расширения российского военного присутствия на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить недавний всплеск насилия на Донбассе и скопление российских войск у украинских границ.

8 апреля заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак допустил, что Россию могут вынудить воевать на Донбассе.