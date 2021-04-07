Двух адвокатов-посредников задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. По месту обнаружения предмета неправомерной выгоды детективы НАБУ обнаружили большие объемы иностранной наличности: более 3,7 млн долл. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей.

Служба внешней разведки Украины на период досудебного расследования отстранила брата главы Окружного административного суда Киева Юрия Зонтова, которого сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали на получении взятки.

Переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу после окончания карантина могут переехать из Минска в Польшу.

На территории Запорожской и Хмельницкой областей с полуночи 9 апреля установлен красный уровень эпидемической опасности. Такое решение принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 7 апреля.

Украина оказалась первой в Европе страной по распространению и смертности от коронавируса. По состоянию на 7 апреля зафиксировано 15415 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Киевские власти из-за локдауна могут изменить график работы общественного транспорта, в том числе метрополитена.

Одно из самых авторитетных экономических изданий Forbes опубликовало обновленный список богатейших людей мира 2021, среди которых семь украинских миллиардеров.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), окончательно утвердила постановление, регулирующее условия годового контракта на поставку газа для населения, который по умолчанию получат все потребители с 1 мая 2021 года.

Литва предложит союзникам по НАТО предоставить Украине план действий по членству (ПДЧ), который позволит стране стать членом Североатлантического альянса.

Группировка Вооруженных сил РФ у границ Украины никому не угрожает и будет находиться там столько, сколько будет признано целесообразным руководством страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.