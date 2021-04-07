также в разделеОбщество
Австрийская газета исправила искаженную цитату Зеленского о «гражданской войне» 9
Оккупанты хотят судить Порошенко за «водную блокаду» Крыма 11
Иран не сообщил Украине, каким чиновникам предъявил обвинения по делу о сбитом самолете МАУ 8
Еще две области переходят в «красную зону» 20
В Хмельницком создали фейковый «горсовет», сотрудничавший с Шарием 9
Глава правления «Банка Альянс»: Счета Globalmoney были арестованы, как вещдок в уголовном производстве 72
Степанов пожаловался на нехватку денег на вакцины 14
Кабмин утвердил соглашение о безвизе с Сент-Винсент и Гренадинами 8
Украинские чиновники задекларировали биткоинов на 75 миллиардов 12
Военные учились отражать морской десант возле Крыма 11
Кабмин согласовал финансирование запуска украинского спутника 13
Служба внешней разведки отстранила задержанного на взятке брата главы ОАСК 22
Обнародован график поставок в Украину вакцин от COVID-19 18
Апелляционный суд оставил Семенченко под стражей 13
АМКУ занялся резким скачком цен на такси в первый день карантина 17
В Украине резко возросло количество случаев домашнего насилия 32
Харьковские предприятия поставляли в РФ комплектующие к военной технике 14
Президент Литвы: Границы ЕС могут открыться для украинцев до середины лета 10

Двух адвокатов-посредников задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. По месту обнаружения предмета неправомерной выгоды детективы НАБУ обнаружили большие объемы иностранной наличности: более 3,7 млн долл. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей.

Служба внешней разведки Украины на период досудебного расследования отстранила брата главы Окружного административного суда Киева Юрия Зонтова, которого сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали на получении взятки.

Переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу после окончания карантина могут переехать из Минска в Польшу.

На территории Запорожской и Хмельницкой областей с полуночи  9 апреля установлен красный уровень эпидемической опасности. Такое решение принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 7 апреля.

Украина оказалась первой в Европе страной по распространению и смертности от коронавируса. По состоянию на 7 апреля зафиксировано 15415 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Киевские власти из-за локдауна могут изменить график работы общественного транспорта, в том числе метрополитена.

Одно из самых авторитетных экономических изданий Forbes опубликовало обновленный список богатейших людей мира 2021, среди которых семь украинских миллиардеров.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), окончательно утвердила постановление, регулирующее условия годового контракта на поставку газа для населения, который по умолчанию получат все потребители с 1 мая 2021 года.

Литва предложит союзникам по НАТО предоставить Украине план действий по членству (ПДЧ), который позволит стране стать членом Североатлантического альянса.

Группировка Вооруженных сил РФ у границ Украины никому не угрожает и будет находиться там столько, сколько будет признано целесообразным руководством страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги