Американська сторона передала Києву позитивні сигнали щодо нормалізації роботи супутникових систем Starlink і Starshield. На підконтрольній Україні території їхня робота вже відновилася до звичного режиму, однак на тимчасово окупованих землях досі діють обмеження. Через це українські сили мають труднощі з перехопленням реактивних російських дронів «Шахед».

Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю українській службі BBC 27 листопада.

За його словами, раніше проблем із роботою систем було більше, проте США подали Києву «деякі позитивні сигнали».

Водночас обмеження на окупованих територіях створюють серйозні перешкоди для протидії російським атакам. Зеленський пояснив, що українські перехоплювачі можуть наздоганяти реактивні «Шахеди» на підконтрольній території, але часто це відбувається надто пізно — після того, як дрони вже завдають ударів по енергетичних та інших об’єктах інфраструктури.

Коментуючи питання про те, чи пов’язані обмеження з рішенням Білого дому, Зеленський зазначив, що технічно за роботу Starlink відповідає компанія SpaceX. Водночас з’ясувати, хто саме ухвалює політичні рішення щодо обмежень, Україні не вдається.

«Це як пінґ-понґ, ми питаємо одну сторону, вони кажуть, це інші, ми питаємо інших, вони кажуть, що це не вони», — сказав президент.

Зеленський порівняв доступ до Starlink і Starshield із постачанням Україні ракет-перехоплювачів для систем Patriot, назвавши це питанням політичного рішення.

Проблеми з доступом до Starshield виникали й раніше. 12 листопада Зеленський повідомляв про чергові обмеження після аналогічного збою в середині жовтня. Власник SpaceX Ілон Маск, зі свого боку, заявляв, що рішення щодо обмежень роботи систем ухвалюють Пентагон і особисто президент США Дональд Трамп.