Группировка Вооруженных сил РФ у границ Украины никому не угрожает и будет находиться там столько, сколько будет признано целесообразным руководством страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Еще раз повторяю то, что я уже говорил неоднократно - Россия никому не угрожала и не угрожает, ни для кого не представляет угрозы. Российские Вооруженные Силы находятся там на территории Российской Федерации, где это признано необходимым и целесообразным», - заявил Песков в среду журналистам, передает Интерфакс.

Отвечая на уточняющий вопрос, как долго может находиться группировка российских войск вблизи с Украиной, Песков заявил: «Так долго, насколько это опять же будет признано целесообразным нашим военным руководством и Верховным главнокомандующим».

Отвечая еще на один уточняющий вопрос, российские войска передислоцированы близ границ с Украиной на постоянной основе или на какой-то срок, Песков сказал: «Я не могу вам точно сказать, я не обладаю этой информацией относительно планов по дислокации и передислокации наших войск».

Напомним, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.