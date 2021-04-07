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Служба внешней разведки Украины на период досудебного расследования отстранила брата главы Окружного административного суда Киева Юрия Зонтова, которого сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали на получении взятки, сообщает пресс-служба СВР.

«Служба внешней разведки Украины способствует НАБУ в расследовании о причастности сотрудника Службы к коррупционным проявлениям. По предварительным результатам собственного расследования, его задержание не связано с деятельностью в должности СВРУ», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что на период досудебного расследования фигурант отстранен от исполнения служебных обязанностей в разведывательном органе.

«Подчеркиваем, что в Службе действует нулевая толерантность к коррупции. Наша принципиальная позиция - бескомпромиссность и открытость в борьбе с ее проявлениями», – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, 6 апреля Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили «на горячем» двух адвокатов, которые обещали за 100 тыс. долл. США и через главу Окружного административного суда решить вопрос с одним из судей ОАСК о положительном решении по делу по иску предприятия.

Двух адвокатов-посредников задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. По месту обнаружения предмета неправомерной выгоды детективы НАБУ обнаружили большие объемы иностранной наличности: более 3,7 млн долл. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей.

По данным СМИ, детективы НАБУ задержали брата скандального председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка Юрия Зонтова. Также, по информации СМИ, Зонтов занимает пост замначальника управления Службы внешней разведки Украины.
ForUm

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