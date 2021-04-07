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Двух адвокатов-посредников, которых Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили «на горячем» при получении неправомерной выгоды для дальнейшей ее передачи судьям Окружного административного суда, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, сообщает пресс-служба НАБУ

Решается вопрос о сообщении им о подозрении. По месту обнаружения предмета неправомерной выгоды детективы НАБУ нашли предметы, которые внешне похожи на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника.

Также обнаружены большие объемы иностранной наличности: более 3,7 млн долл. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей.

Как ранее сообщал ForUm, 6 апреля Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили «на горячем» двух адвокатов, которые обещали за 100 тыс. долл. США и через главу Окружного административного суда решить вопрос с одним из судей ОАСК о положительном решении по делу по иску предприятия.

По данным СМИ, детективы НАБУ задержали брата скандального председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка Юрия Зонтова. Также, по информации СМИ, Зонтов занимает пост замначальника управления Службы внешней разведки Украины.
ForUm

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