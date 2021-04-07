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Киевские власти из-за локдауна могут изменить график работы общественного транспорта, в том числе метрополитена. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Департамент транспортной инфраструктуры КГГА выдал уже почти 500 тыс. пропусков для проезда в общественном транспорте работников предприятий критической инфраструктуры, тех, кто обеспечивает жизнедеятельность города. Такого количества пропусков достаточно», - подчеркнул Кличко.

Он подчеркнул, что спецпропуска в первую очередь получили медработники, спасатели, работники коммунальной, транспортной и социальной сфер, работники торговли и военные. То есть критически важных сфер.

«Мы не можем выдать такие спецпропуска всем желающим. Иначе, зачем мы тогда вводили строгие ограничения? Вы видели, сколько людей в понедельник пытались попасть в транспорт! Это все работники критически важных предприятий? У меня вопрос. У нас локдаун, а люди продолжают вести себя, будто все прекрасно и никакой пандемии нет», - отметил Кличко.

Он добавил, что национальная полиция уже задержала нескольких дельцов, которые продавали поддельные спецпропуска. И призвал киевлян не покупать никаких билетов в интернете.

«Много было спекуляций по количеству транспорта. Мол - не хватало. Подчеркиваю, коммунальный транспорт работает по обычному графику и пока - в том же количестве. В понедельник, по спецпропускам, наземным коммунальным транспортом воспользовались 200 тыс. пассажиров. Метро - почти 152 тыс. человек. Во вторник – 300 тыс. пассажиров воспользовались наземным транспортом и почти 210,5 тыс. поездок зафиксировали в метро. Мы постоянно мониторим ситуацию. И в случае необходимости будем корректировать график движения и количество транспорта в зависимости от пассажиропотока. Поскольку заполненность подвижного состава сейчас в разы меньше. В том числе временно измениться может и расписание движения поездов метрополитена», - заявил Кличко.

Как ранее сообщал ForUm, в Киеве в связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса с понедельника, 5 апреля, введены более строгие карантинные ограничения.

Так, столица закрыла все школы и детские сады. Весь общественный транспорт работает по спецпропускам пассажиров. То есть, исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.
ForUm

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