Украина оказалась первой в Европе страной по распространению и смертность от коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Worldometers, передает УНИАН.

Согласно данным, Украина оказалась на первом месте в Европе по количеству смертельных случаев в сутки и по количеству обнаруженных новых случаев заболевания.

В то же время, по данным на сегодняшнее утро, Украина находится на втором месте в мире по количеству умерших от коронавируса за минувшие сутки.

Напомним, в Украине по состоянию на 7 апреля зафиксировано 15415 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Также за минувшие сутки госпитализированы 5587 человек, летальных случаев – 481, выздоровели 11472 человека.