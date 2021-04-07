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Украина оказалась первой в Европе страной по распространению и смертность от коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Worldometers, передает УНИАН

Согласно данным, Украина оказалась на первом месте в Европе по количеству смертельных случаев в сутки и по количеству обнаруженных новых случаев заболевания.

В то же время, по данным на сегодняшнее утро, Украина находится на втором месте в мире по количеству умерших от коронавируса за минувшие сутки.

Напомним, в Украине по состоянию на 7 апреля зафиксировано 15415 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Также за минувшие сутки госпитализированы 5587 человек, летальных случаев – 481, выздоровели 11472 человека.
ForUm

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