В Украине по состоянию на 7 апреля зафиксировано 15415 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 5587 человек, летальных случаев – 481, выздоровели 11472 человека, осуществлено тестирований за сутки - 140 224 (в том числе методом ПЦР - 59049, методом ИФА - 23778, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 57397).

За все время пандемии в Украине заболели 1784579 человек, выздоровели – 1373851, летальных исходов - 35 498, проведено 8456635 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1417), Одесской (1236), Киевской (1092), Львовской (1085) и Харьковской (1017) областях.

Также за сутки 6 апреля в Украине 15585 человек привиты против COVID-19. 320 265 человек привиты от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 320 263 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

Киев - 1417 случаев / 1819 прививок;

Винницкая область - 562 случая / 610 прививок;

Волынская область - 390 случаев / 510 прививок;

Днепропетровская область - 671 случай / 1170 прививок;

Донецкая область - 650 случаев / 540 прививок;

Житомирская область - 465 случаев / 630 прививок;

Закарпатская - 331 случай / 420 прививок;

Запорожская область - 733 случая / 870 прививок;

Ивано-Франковская область - 195 случаев / 627 прививок;

Киевская область - 1092 случая / 0 прививок;

Кировоградская область - 105 случаев / 610 прививок;

Луганская область - 254 случая / 430 прививок;

Львовская область - 1085 случаев / 1349 прививок;

Николаевская область - 412 случаев / 680 прививок;

Одесская область - 1236 случаев / 580 прививок;

Полтавская область - 482 случая / 830 прививок;

Ривненская область - 666 случаев / 580 прививок;

Сумская область - 586 случаев / 270 прививок;

Тернопольская область - 569 случаев / 620 прививок;

Харьковская область - 1017 случаев / 560 прививок;

Херсонская область - 294 случая / 40 прививок;

Хмельницкая область - 912 случаев / 990 прививок;

Черкасская область - 745 случаев / 300 прививок;

Черновицкая область - 351 случай / 400 прививок;

Черниговская область - 195 случаев / 150 прививок.

Напомним, по состоянию на 6 апреля 2021 года в Украине зафиксировано 13276 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.