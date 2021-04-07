В Украине по состоянию на 7 апреля зафиксировано 15415 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 5587 человек, летальных случаев – 481, выздоровели 11472 человека, осуществлено тестирований за сутки - 140 224 (в том числе методом ПЦР - 59049, методом ИФА - 23778, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 57397).
За все время пандемии в Украине заболели 1784579 человек, выздоровели – 1373851, летальных исходов - 35 498, проведено 8456635 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1417), Одесской (1236), Киевской (1092), Львовской (1085) и Харьковской (1017) областях.
Также за сутки 6 апреля в Украине 15585 человек привиты против COVID-19. 320 265 человек привиты от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 320 263 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
Киев - 1417 случаев / 1819 прививок;
Винницкая область - 562 случая / 610 прививок;
Волынская область - 390 случаев / 510 прививок;
Днепропетровская область - 671 случай / 1170 прививок;
Донецкая область - 650 случаев / 540 прививок;
Житомирская область - 465 случаев / 630 прививок;
Закарпатская - 331 случай / 420 прививок;
Запорожская область - 733 случая / 870 прививок;
Ивано-Франковская область - 195 случаев / 627 прививок;
Киевская область - 1092 случая / 0 прививок;
Кировоградская область - 105 случаев / 610 прививок;
Луганская область - 254 случая / 430 прививок;
Львовская область - 1085 случаев / 1349 прививок;
Николаевская область - 412 случаев / 680 прививок;
Одесская область - 1236 случаев / 580 прививок;
Полтавская область - 482 случая / 830 прививок;
Ривненская область - 666 случаев / 580 прививок;
Сумская область - 586 случаев / 270 прививок;
Тернопольская область - 569 случаев / 620 прививок;
Харьковская область - 1017 случаев / 560 прививок;
Херсонская область - 294 случая / 40 прививок;
Хмельницкая область - 912 случаев / 990 прививок;
Черкасская область - 745 случаев / 300 прививок;
Черновицкая область - 351 случай / 400 прививок;
Черниговская область - 195 случаев / 150 прививок.
Напомним, по состоянию на 6 апреля 2021 года в Украине зафиксировано 13276 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время