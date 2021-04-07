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Переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу после окончания карантина могут переехать из Минска в Польшу.

Об этом заявил в эфире «Украина 24» глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

«Я думаю, если взять бывший социалистический лагерь, то я бы назвал Польшу. Тут не будет вопросов, мы с Польшей не всегда были друзьями, но были и времена дружбы. Было и много проблем, и на границе, и не только. Поэтому никто не скажет, что Польша верный друг Украины. Это было бы нормально», - отметил Кравчук.

Глава украинской делегации допустил вариант, что переговоры будут проходить в стране, ранее не принадлежавшей к соцлагерю.

«Таких стран очень много. Это должна быть нейтральная страна, демократическая, ни в коем случае не Беларусь, потому что она устами Лукашенко говорит, я бы сказал, непристойные вещи в отношении Украины. Она под каблуком России, она недемократическая страна, которая душит митингующих. В такой стране иметь площадку для переговоров – об этом даже неудобно говорить. Думаю, Россия будет против, ей нужно, чтобы на переговорах были представители ОРДЛО, а их вывозить за границы нашей территории будет непросто. Но другого пути нет, мы никогда не согласимся на Минск. Если Минск – я на следующий день заявление напишу об освобождении от должности», - подчеркнул он.

Напомним, вице-премьер-министр Алексей Резников заявил, что после окончания карантина придется искать новую страну для переговоров ТКГ по Донбассу, поскольку к Беларуси «нет доверия».
ForUm

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