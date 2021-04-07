также в разделеЭкономика
В Минфине рассказали, когда Украина может договориться с МВФ 12
В МВФ спрогнозировали курс доллара к гривне в ближайшие пять лет 14
МВФ дал прогноз роста Украинкой экономики в 2021 году 11
В Украине продлили переходный период для запуска электронных денег 13
Сети АЗС снижают цены на топливо 21
АМКУ начал расследование возможного сговора на рынке сахара 12
Марченко заверил, что проблем с выплатами предпринимателям не будет 12
АМКУ оштрафовал Google на 1 млн грн 15
В 16 областях Украины уже начали посевную кампанию 12
Украинские сети АЗС начали снижать цены на бензин 15
Украинцы, самостоятельно обрабатывающие землю, должны декларировать доходы 75
Минфин: Индексация пенсий привела к дефициту ПФ 58
Товарооборот Украины в первом квартале вырос на 12% 26
Минфин хочет реформировать налог на прибыль 16
В Украине перестало действовать госрегулирование цены на газ для населения 43
«Укртатнафта» обжалует штраф АМКУ в суде 12
Шмыгаль поручил в апреле начать прием заявок на получение 8 тысяч помощи 20
Украина запретит ввоз из РФ пшеницы, подсолнечного масла, бумаги 21

Одно из самых авторитетных экономических изданий Forbes опубликовало обновленный список богатейших людей мира 2021, среди которых семь украинских миллиардеров.

Как передает Укринформ, соответствующий рейтинг появился на сайте журнала

Число миллиардеров в 35 ежегодном списке самых богатых людей планеты по версии Forbes выросло до беспрецедентных 2755, что на 660 больше, чем год назад. Их состояния за год выросли на 5 триллионов долларов США и в целом составляют $13,1 трлн.

В рейтинг попали 493 новых миллиардера, в частности, 210 - из Китая и Гонконга, а 98 - с США.

Самым богатым человеком в мире четвертый год подряд является 57-летний основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в 177 миллиардов долларов. Это на $64 млрд больше, чем год назад.

С 31 на второе место рейтинга в этом году поднялся американский предприниматель Илон Маск. Его состояние оценивается в 151 млрд долларов, что на $126,4 млрд больше, чем год назад. Такой взлет связан с ростом акций его компании Tesla на 705%.

В тройку лидеров также вошел богатый человек Европы, глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно с $150 миллиардами, котоорый в течение года удвоил свое состояние.

В первую десятку рейтинга вошли также основатель Microsoft Билл Гейтс ($124 млрд), основатель Facebook Марк Цукерберг ($97 млрд), американский инвестор Уоррен Баффет ($96 млрд), основатель Oracle Ларри Эллисон ($93 миллиарда), соучредитель Google Сергей Брин ($86 миллиардов) и самый богатый человек в Индии Мукеш Амбани ($84,5 млрд).

Ринат Ахметов, занявший 327 место, поднявшись с 875. Его состояние оценивается в $7,6 млрд;

Виктор Пинчук, который поднялся с 1613 места на 1249 с $2,5 млрд состояния;

Константин Жеваго - 1362 место (в прошлом году - 1990) - $2,3 млрд;

Игорь Коломойский - 1750 место (в прошлом году - 1990) - $1,8 млрд;

Геннадий Боголюбов ($1,7 млрд) опустился с 1730 места на 1833;

Петр Порошенко - на 1931 месте с $1,7 млрд, в последний раз его включали в рейтинг в 2014 году, тогда он занимал 1284 место;

Вадим Новинский - на 2141 месте с $1,4 млрд, в 2019 году занимал 2057 место.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги