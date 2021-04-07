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Литва предложит союзникам по НАТО предоставить Украине план действий по членству (ПДЧ), который позволит стране стать членом Североатлантического альянса.

Об этом заявил министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис на пресс-конференции с главой МИД Испании Аранчи Гонсалес Лайя, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на BNS.

«В ближайшее время мы должны снова обратиться к коллегам с письмом, чтобы рассмотреть возможность предоставления ПДЧ Украине. Я убежден, и мы уже начали обсуждать этот вопрос с нашими коллегами из стран Балтии, НАТО могло бы повторить свое предложение о предоставлении Украине плана членства», - сказал Ландсбергис.

По словам Ландсбергиса, это будет «сильным сигналом для России о том, что трансатлантическое направление, выбранное Украиной, ценится и имеет поддержку в странах НАТО».

По словам министра иностранных дел Испании, несмотря на то, что Украина не является членом Альянса, отношения союзников с этой страной уже «плодотворные, полезные и являются символом видения мирного соседства НАТО».

Министр также сказала, что вопрос Украины необходимо обсудить на саммите НАТО в июне.

Недавно президент Владимир Зеленский выразил надежду на поддержку союзников по НАТО в вопросе предоставления Украине Плана действий по членству в Альянсе.

Зеленский в феврале заявил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу о том, что получение Плана действий по членству в Альянсе является ближайшей целью Украины.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в феврале ответил президенту Зеленскому на его «очень простой вопрос», почему Украина еще не в НАТО.

Напомним, президент Украины Зеленский заявил, что НАТО – единственный путь к окончанию войны на Донбассе.
ForUm

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