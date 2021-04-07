На территории Запорожской и Хмельницкой областей с полуночи 9 апреля установлен красный уровень эпидемической опасности. Такое решение принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 7 апреля, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Как отметил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, в указанных регионах отмечается ухудшение ситуации. Так, в Хмельницкой области превышен установленный постановлением правительства показатель госпитализации больных COVID-19. Он составляет 131 человек на 100 тысяч. Также превышен показатель загруженности коек.

В Запорожской области в течение трех дней наблюдается превышение уровня госпитализации и коэффициент выявления случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

«Таким образом есть все основания для установления в этих двух областях красного уровня эпидемической опасности», - подытожил главный санитарный врач и добавил, что Мининфраструктуры и Минздрав должны будут урегулировать вопрос специальных рейсов, которые будут курсировать как из Хмельницкой, так и с Запорожской области. Таким образом по результатам заслушанных докладов и с учетом обсуждения Комиссией ТЭБ и ЧС решено установить с полуночи 9 апреля 2021 красный уровень эпидемической опасности распространение COVID-19 на территории Запорожской и Хмельницкой областей.

В регионах будут применяться ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для данного уровня эпидемической опасности. Комиссия также приняла решение продолжить мониторинг за ситуацией в Черкасской и Ривненской областях. Вместе с тем председателям ОГА и другим органам государственной власти поручено усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий.