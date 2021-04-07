Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), окончательно утвердила постановление, регулирующее условия годового контракта на поставку газа для населения, который по умолчанию получат все потребители с 1 мая 2021 года.

Соответствующее решение принято на заседании регулятора сегодня, передает УНИАН.

«Решение сверхважное – это введение годового контракта для потребителей Украины. С 1 мая годовая цена будет введена по умолчанию. То есть все потребители получат годовую цену на газ. Это избавит от турбулентности с ценами на газ. Цена будет одна», - сказал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Таким образом, Нацкомиссия обязала все газопоставляющие компании до 25 апреля опубликовать на своих сайтах цены на газ для потребителей, которые будут действовать с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года.

Все бытовые потребители газа будут переведены на годовой контракт с 1 мая автоматически, без необходимости подавать дополнительные документы. Также газовым компаниям разрешено предлагать гражданам и месячные тарифы на газ. Для перехода потребитель должен будет подать соответствующую заявку. Кроме того, потребитель имеет право перейти к другому поставщику газа в любой момент действия годовой цены.

Регулятор обязал поставщика уведомлять потребителя о смене тарифного плана в том же виде, в котором было получено заявление от потребителя, включая электронную версию.

В то же время, регулятор позволил газопоставляющим компаниям самостоятельно принимать решения о том, разрешить ли потребителю снова вернуться на годовой контракт после перехода на месячную цену. Также поставщик вправе решать, принимать ли обратно в обслуживание потребителя, который ушел к другому поставщику.

В НКРЭКУ отметили, что в течение действия годового контракта поставщикам не запрещено менять цену в сторону снижения, но запрещено увеличивать ее.

Напомним, 1 апреля перестало действовать регулирование цены на газ, которое в январе ввело правительство из-за нерыночного поведения отдельных поставщиков.