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Президент Владимир Зеленский хотел заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере продемонстрировать людям, «что это страшно». Также Зеленский считает сепаратизмом протест мэров городов против решений центральной власти, так как считает, что это вредит Украине.

Сегодня около 9:30 во время движения военного автотранспорта в районе Дворца культуры «Авдеевский коксохимический завод» последний в колонне автомобиль «Спартан» подорвался на неустановленном взрывоопасном устройстве. В результате  10 военнослужащих получили минно-взрывные травмы.

Сегодня утром в формате видеоконференции начался очередной раунд консультаций в рабочей группе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе, в котором впервые в состав украинской делегации были привлечены представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Так, на заседании Донбасс представляют известные журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, которые в 2014 году были вынуждены покинуть Донецк.

Луганскую область представляет юрист, председатель Международной общественной организации «Луганское землячество» Вадим Горан. Также для участия в работе ТКГ от отдельных районов Луганской области заявлен известный врач Константин Либстер.

Одному из организаторов перестрелки в Броварах сообщено о подозрении.

В Украине смягчили противоэпидемические нормы работы рынков в условиях карантина. 

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9 июня в Украине подтверждено 27 856 случаев COVID-19, из них 12 412 выздоровели, 810 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 394 случая. В Киеве заболевание подтвердили у 33 человек.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова готова при наличии оснований и достаточных доказательств подписать подозрение пятому президенту Петру Порошенко, коллекцию картин которого в музее Гончара арестовал суд.

 
ForUm

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