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В Верховной Раде зарегистрирован президентский законопроект №3612 «О народовластии через всеукраинский референдум».

Об этом сообщается на сайте ВР.

Проект закона 9 июня получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству.

Президент определил законопроект как безотлагательный.

Текст проекта и сопроводительные документы к нему пока не обнародованы.

Напомним, в ночь на 31 марта Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», которым с 1 июля 2021 года вводится рынок земли в Украине.

28 апреля документ подписал президент. 

Согласно закону, вопрос о предоставлении иностранцам права покупать землю, будет решаться на референдуме.
ForUm

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