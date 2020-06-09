В Украине смягчили противоэпидемические нормы работы рынков в условиях карантина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Так, согласно постановлению главного государственного санитарного врача от 6 июня, предполагаются следующие правила работы рынков:

допуск работников на рынок после термоскрининга;

на входе в рынок должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками;

1 посетитель на 10 квадратных метров площади рынка;

допуск на рынок только в защитной маске;

проведение дезинфекции поверхностей;

информация о профилактике COVID-19 должна быть размещена на видных местах.

В то же время в тексте постановления нет требований относительно расстояния между рабочими местами продавцов не менее 3 метров и относительно защитных экранов между продавцами и покупателями, которые присутствовали в предыдущих нормах.

Также в новых нормах обязательный термоскрининг при входе на рынок предусмотрен только для работников, а не для посетителей, как было раньше.

Напомним, с 22 мая в Украине введена адаптивная модель карантина.

5 июня в Украине начался четвертый этап ослабления карантинных ограничений.