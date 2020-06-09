Одному из организаторов перестрелки в Броварах сообщено о подозрении, сообщает пресс-служба полиции.

«У организаторов группировки, члены которой обеспечивали так называемую «крышу» нелегальным перевозчикам, полицейские повели санкционированные обыски и изъяли различное оружие», - говорится в сообщении.

Так, утром 9 июня оперативники Управления стратегических расследований в Киевской области, следователи следственного управления областной полиции совместно с прокуратурой и полком особого назначения одновременно начали проведение санкционированных обысков. Мероприятия проводились по местам возможного проживания организаторов и участников перестрелки в Броварах, а также в офисных помещениях.

По результатам следственных действий правоохранители изъяли различное оружие, патроны различного калибра, ножи, «черновые» записи.

Сейчас одному из организаторов заочно сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.

Следственные действия продолжаются.

Как сообщал ForUm, 29 мая утром, около 07:15, в Броварах произошла стрельба. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

В схватке участвовали около ста человек. Один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа на трех микроавтобусах прибыла из столицы.

Трое участников конфликта получили ранения из травматического оружия.

В тот же день был задержан 21 участник вооруженного конфликта в Броварах. 11 – в Броварах, 5 - на Житомирщине и 5 - на Виннитчине.

2 июня были задержаны еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом.

По факту стрельбы в Броварах начато 4 уголовных производства. Действия злоумышленников квалифицированы как хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием, покушение на убийство двух и более лиц.

Мэр Броваров Игорь Сапожко заявляет, что конфликт связан с недопониманием между местными властями и КОГА, которое возникло в результате распределения маршрутов транспорта.