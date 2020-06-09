Украинских журналистов – выходцев с Донбасса – Дениса Казанского и Сергея Гармаша пригласили участвовать в заседаниях Трехсторонней контактной группы как представителей ОРДЛО. Об этом они сообщили на своих страницах в Facebook.

«Важное объявление. С сегодняшнего дня я участвую в заседаниях Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Напомню, что она называется трехсторонней, так как сторонами переговоров считаются Украина, РФ и ОБСЕ (Л/ДНР не сторона конфликта). Сразу предупреждая ваши вопросы, скажу, что речь не о Консультативном совете, который планировали создать раньше и против которого выступило общество. От идеи создания такого совета отказались, и его не будет», – написал Казанский.

При этом он подчеркнул, что выступает против закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины и за выборы на ныне оккупированных территориях только после получения Украиной контроля над границей, исключительно по украинским законам, с возвращением украинского ТВ, украинских журналистов, украинских политических партий и переселенцев.

«Мне предложили войти в состав украинской делегации в минской ТКГ. Сегодня уже буду принимать участие в работе политической подгруппы. Как представитель ОРДЛО», – написал Гармаш.

Он отметил, что представители ОРДЛО с украинской стороны не будут вести переговоров с «ДНР», потому что «этих трех букв нет в Минских соглашениях», а будут вести консультации с украинской властью и согласовывать или не согласовывать ее решения относительно важных для переселенцев вопросов относительно Донбасса.

Напомним, 13 марта был опубликован документ, подписанный 11 марта в Минске, по которому создается консультационный совет в ТКГ.

Согласно ему, в Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина не пойдет на правовое признание представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и прямые переговоры с ними.

В руководстве фракции СН объяснили, что консультативный совет с представителями ОРДЛО нужен, чтобы «позволить украинской власти консультироваться в Минске не с боевиками, а с проукраинскими жителями Донбасса».

Часть нардепов фракции «Слуга народа» выступила против создания консультативного совета в ТКГ с участием представителей ОРДЛО.

14 марта было известно, что заявление подписали более 60 нардепов СН, однако впоследствии некоторые парламентарии удалили посты с заявлением из своих соцсетей.

Позже группа из 18 народных депутатов от разных фракций Верховной Рады выступила против подписания соглашения о создании «консультативного совета» с представителями оккупированных частей Донецкой и Луганской области.

Народный депутат фракции «Слуга народа», глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько назвала новые минские договоренности главы ОПУ Андрея Ермака российской ловушкой и призвала официальный Киев не подписывать документ о создании Консультативного совета с представителями ОРДЛО.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников исключил создание Консультативного совета в ТКГ по Донбассу.