Сегодня утром в формате видеоконференции начался очередной раунд консультаций в рабочей группе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе, в котором впервые в состав украинской делегации были привлечены представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей, сообщили ForUm’у в пресс-службе Офиса президента.

«Привлечение представителей ОРДЛО происходит с целью реализации положений Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей, в частности пункта 9, пунктов 11-12, которыми предусмотрено проведение консультаций с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей относительно параметров политического урегулирования и изменений в законодательство», – говорится в сообщении.

Так, на заседании Донбасс представляют известные журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, которые в 2014 году были вынуждены покинуть Донецк.

Луганскую область представляет юрист, председатель Международной общественной организации «Луганское землячество» Вадим Горан. Также для участия в работе ТКГ от отдельных районов Луганской области заявлен известный врач Константин Либстер.

Ранее украинские журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш сообщили, что были приглашены участвовать в заседаниях Трехсторонней контактной группы как представители ОРДЛО.