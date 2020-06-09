Еще у 33 жителей столицы за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Количество жителей столицы, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилась на 33 человека. Среди них один медик. Двое больных умерли. На сегодня в Киеве уже 3523 подтвержденных случая заболевания COVID-19. За период пандемии от коронавируса умерли 79 человек», - отметил мэр столицы.

Среди тех, у кого заболевание подтвердили за минувшие сутки, – 20 женщин в возрасте от 19 до 82 лет. 12 мужчин от 19 до 73 лет. И мальчик, которому 9 лет.

В больницы столицы госпитализировали 5 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем медиков.

«Выздоровели за минувшие сутки 37 киевлян. Всего коронавирус преодолели 925 жителей столицы. Наибольше случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Святошинском районе - 7. В Оболонском и Подольском - по 5 случаев», - отметил Кличко.