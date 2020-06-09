Президент Владимир Зеленский считает сепаратизмом протест мэров городов против решений центральной власти, так как считает, что это вредит Украине.

Об этом он сказал в разговоре с журналистами Украинской правды во время поездки в Хмельницкую область на прошлой неделе.

На замечание, что Каменец-Подольский убирали перед приездом президента, Зеленский сказал: «У нас ничего не подрисовывают. Вы же знаете: сейчас выборы местной власти. Они сейчас подрисовывают только под себя. Поверьте мне, под нас они могут организовать какой-то небольшой митинг».

Зеленский считает, что не все мэры настроены против него, а те, кто против, – уподобляются сепаратистам, которые разрушают целостность государства.

«Они настроены не против нас – и это не пафос, - а прежде всего против Украины. Вчера у меня был разговор с Леонидом Макаровичем Кравчуком. Не могут мэры быть против президента, против вертикали власти. Это – против государства. Это – чистый сепаратизм, который они прикрывают децентрализацией», - заявил Зеленский.

Напомним, Власти Черкасс с 1 мая смягчили карантин для части предпринимателей города, хотя в Украине такие послабления планировались с 11 мая. Полиция открыла уголовное производство.

20 мая, во время пресс-конференции Зеленский назвал Бондаренко бандитом, который решил снимать карантин в городе раньше всей страны, а его действия - популизмом. По словам президента, против Бондаренко открыли 19 уголовных производств.

В ответном видеообращении мэр подчеркнул, что все они были открыты из-за его политической деятельности. Также Бондаренко добавил, что Зеленскому «на местных выборах в Черкассах нечего ловить, хоть вы говорите, что это принципиальное дело. Мы вас тут ждем, господин президент».

Мэр Днепра Борис Филатов в мае поддержал харьковского и киевского коллег по полноценного запуску общественного транспорта и призвал Кабинет министров перестать «заниматься самообманом», ведь транспорт все равно работал и на том этапе карантина, хоть и по пропускам.