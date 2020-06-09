Генеральный прокурор Ирина Венедиктова готова при наличии оснований и достаточных доказательств подписать подозрение пятому президенту Петру Порошенко, коллекцию картин которого в музее Гончара арестовал суд.

Об этом она сказала в интервью Українським Новинам.

«При наличии оснований и достаточных доказательств у меня нет проблем подписать подозрение действующим народным депутатам. Я не слабый человек и я это сделаю в четко регламентированный законом способ...в том числе (Порошенко)», - сказала генпрокурор.

По ее словам, она в курсе каждого дела, в котором фигурирует пятый президент.

«Я как никто в курсе, какие это дела. 17 дел открыл Руслан Рябошапка, четыре дела открыла я, причем три по решению суда, одно по заявлению Деркача, но решение суда совпадает с заявлением Деркача», - сообщила Венедиктова.

Отвечая на вопрос о том, достаточно ли сейчас таких оснований, генпрокурор подчеркнула, что на данный момент «идет расследование, но, так или иначе, придет время принимать законные процессуальные решения и они будут разные».

Напомним, 26 мая пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко открыл выставку картин художников с украинскими корнями из семейной коллекции. По делу перемещения этих картин через границу ГБР вызывало Порошенко на допрос – именно на время открытия выставки - в 11:00 26 мая.

Позже в ГБР сообщили, что сотрудники бюро приехали в музей Гончара, где вручили повестку супруге Петра Порошенко Марине о повторном вызове на допрос пятого президента по делу о перемещении художественных ценностей. Однако адвокат отрицает этот факт.

В ГБР же настаивают, что вручили повестку Марине Порошенко.

Порошенко повторно вызывали на допрос на 29 мая, но он не явился.

Печерский районный суд Киева принял решение о принудительном приводе порошенко для допроса в Государственном бюро расследований на 10 июня в качестве свидетеля в уголовном производстве №42020000000000307, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников.