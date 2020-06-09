По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9 июня в Украине подтверждено 27 856 случаев COVID-19, из них 12 412 выздоровели, 810 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 394 случая, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего в Украине 431 085 образцов исследовано методом ПЦР и 44516 образцов - методом ИФА.

В общем заболели 2003 ребенка и 5135 медиков. На амбулаторном лечении находятся 19 614 пациентов, из них 1677 детей и 4153 медработника. Всего нуждались в госпитализации 8242 человек, из них 326 детей и 982 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 304 человека, в том числе один ребенок и 29 медиков.

Из числа людей, которые выздоровели, 2896 медработников и 897 детей.

В общем случаи подтверждены:

Винницкая обл. - 1175 (728 выздоровели)

Волынская обл. - 1113 (299 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 971 (629 выздоровели)

Донецкая обл. - 235 (121 выздоровели)

Житомирская обл. - 935 (500 выздоровели)

Закарпатская обл. - 1425 (606 выздоровели)

Запорожская обл. - 499 (290 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1602 (992 выздоровели)

Киев - 3523 (925 выздоровели)

Киевская обл. - 1836 (577 выздоровели)

Кировоградская обл. - 562 (422 выздоровели)

Луганская обл. - 54 (43 выздоровели)

Львовская обл. - 2211 (531 выздоровел)

Николаевская обл. - 309 (195 выздоровели)

Одесская обл. - 1010 (376 выздоровели)

Полтавская обл. - 274 (256 выздоровели)

Ривненская обл. - 2094 (1093 выздоровели)

Сумская обл. - 198 (158 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1305 (987 выздоровели)

Харьковская обл. - 1305 (597 выздоровели)

Херсонская обл. - 179 (172 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 518 (338 выздоровели)

Черкасская обл. - 490 (346 выздоровели)

Черновицкая обл. - 3729 (1150 выздоровели)

Черниговская обл. - 304 (81 выздоровели).

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на утро 8 июня в Украине были лабораторно подтверждены 27 462 случая COVID-19, за последние сутки – 463.