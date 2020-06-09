По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9 июня в Украине подтверждено 27 856 случаев COVID-19, из них 12 412 выздоровели, 810 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 394 случая, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Всего в Украине 431 085 образцов исследовано методом ПЦР и 44516 образцов - методом ИФА.
В общем заболели 2003 ребенка и 5135 медиков. На амбулаторном лечении находятся 19 614 пациентов, из них 1677 детей и 4153 медработника. Всего нуждались в госпитализации 8242 человек, из них 326 детей и 982 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 304 человека, в том числе один ребенок и 29 медиков.
Из числа людей, которые выздоровели, 2896 медработников и 897 детей.
В общем случаи подтверждены:
Винницкая обл. - 1175 (728 выздоровели)
Волынская обл. - 1113 (299 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 971 (629 выздоровели)
Донецкая обл. - 235 (121 выздоровели)
Житомирская обл. - 935 (500 выздоровели)
Закарпатская обл. - 1425 (606 выздоровели)
Запорожская обл. - 499 (290 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 1602 (992 выздоровели)
Киев - 3523 (925 выздоровели)
Киевская обл. - 1836 (577 выздоровели)
Кировоградская обл. - 562 (422 выздоровели)
Луганская обл. - 54 (43 выздоровели)
Львовская обл. - 2211 (531 выздоровел)
Николаевская обл. - 309 (195 выздоровели)
Одесская обл. - 1010 (376 выздоровели)
Полтавская обл. - 274 (256 выздоровели)
Ривненская обл. - 2094 (1093 выздоровели)
Сумская обл. - 198 (158 выздоровели)
Тернопольская обл. - 1305 (987 выздоровели)
Харьковская обл. - 1305 (597 выздоровели)
Херсонская обл. - 179 (172 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 518 (338 выздоровели)
Черкасская обл. - 490 (346 выздоровели)
Черновицкая обл. - 3729 (1150 выздоровели)
Черниговская обл. - 304 (81 выздоровели).
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по состоянию на утро 8 июня в Украине были лабораторно подтверждены 27 462 случая COVID-19, за последние сутки – 463.
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