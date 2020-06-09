Президентский законопроект №3612 «О народовластии через всеукраинский референдум» предусматривает 4 вида всеукраинского референдума. Текст законопроекта обнародован на сайте Верховной Рады, передает Укринформ.

«Законопроектом предусматриваются следующие виды всеукраинского референдума по предмету: 1) утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины; 2) решение вопроса общегосударственного значения; 3) изменение территории Украины; 4) утрата силы закона Украины или отдельных его положений», - говорится в пояснительной записке.

В то же время, согласно тексту законопроекта, не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы:

противоречащие положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в первую очередь Общей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, протоколами к ней;

направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;

относительно законопроектов по вопросам налогов, бюджета, амнистии;

отнесенные Конституцией Украины и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

На всеукраинский референдум может выноситься один вопрос.

Проектом закона расширен круг субъектов процесса референдума, которые регистрируются в Центральной избирательной комиссии как сторонники или оппоненты вопроса всеукраинского референдума. Ими могут быть как политические партии, так и общественные организации, соответственно зарегистрированные в Центральной избирательной комиссии. Ожидается, что это будет способствовать усилению легитимации решений, принятых на всеукраинском референдуме, укреплению связей институтов гражданского общества с органами государственной власти.

«Ключевой новацией законопроекта, что отличает его от других законопроектов, которые регистрировались в Верховной Раде Украины, является определение возможности введения электронных процедур во время организации и проведения всеукраинского референдума, в том числе электронных голосований», - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что этот вопрос разрабатывался на основе изучения зарубежного законодательства и опыта его применения в отношении электронных голосований, прежде всего европейских государств.

«Зарубежные страны демонстрируют как положительный, так и отрицательный опыт применения электронных голосований на референдумах и выборах. Самое сложное здесь технически обеспечить защиту персональных данных избирателей и уберечь системы для электронных голосований от несанкционированных вмешательств. Поэтому в законопроекте предусмотрено, что вопрос электронных процедур в процессе всеукраинского референдума будет осуществляться в порядке, определенном законом», - говорится в документе.

Для обеспечения организации и проведения всеукраинского референдума законопроектом предусмотрено создание автоматизированной информационно-аналитической системы относительно обеспечения электронного голосования. Нормы относительно введения процедур электронных голосований должны вступить в силу с началом работы автоматизированной информационно-аналитической системы относительно обеспечения электронного голосования после принятия соответствующего решения Центральной избирательной комиссией и его обнародования в газете «Голос Украины» и на официальном веб-сайте Центральной избирательной комиссии.

Как отмечается в пояснительной записке, принятие этого законопроекта потребует расходов из Государственного бюджета Украины на создание и обеспечение функционирования автоматизированной информационно-аналитической системы обеспечения электронного голосования.

Кроме того, обеспечение проведения всеукраинского референдума должно осуществляться, кроме привлеченных средств соответствующих субъектов процесса референдума, также за счет выделенных на это средств госбюджета.

Законопроектом, в частности, предлагается дополнить статью 19 Кодекса административного судопроизводства Украины, предусмотрев, что дел, на которые распространяется юрисдикция административных судов, будет касаться вопрос предмета всеукраинского референдума.

Также предлагается установить, что срок конституционного производства не может составлять более тридцати календарных дней для дел, среди которых - предоставление заключения о соответствии Конституции Украины (конституционности) вопроса, который предлагается для вынесения на всеукраинский референдум по народной инициативе, международного договора, предусматривающего изменение территории Украина, который вносится в Верховную Раду Украины для дачи согласия на его обязательность.

Структурно законопроект «О народовластия через всеукраинский референдум» состоит из 131 статьи и 13 разделов.

Напомним, в Верховной Раде 9 июня зарегистрирован президентский законопроект №3612 «О народовластии через всеукраинский референдум». Проект закона 9 июня получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству. Президент определил законопроект как безотлагательный.