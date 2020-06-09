Президент Владимир Зеленский хотел заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере продемонстрировать людям, «что это страшно», сообщает «Украинская правда».

«Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Я предложил нашим: «Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально». Чтобы люди понимали – это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу», – отметил он.

Хотя президент и утверждает, что не боится заболеть COVID-19, от такой идеи все же отказались.

«Решили, что слишком. Что перебор», – сказал Зеленский.

И добавил, что его не простила бы семья. «Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы», – сказал президент.