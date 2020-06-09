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Под процессуальным руководством Красноармейской местной прокуратуры начато досудебное расследование по факту подрыва на взрывном устройстве военного автомобиля Нацгвардии Украины, в результате чего 10 военнослужащих получили минно-взрывные травмы.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что 9 июня 2020 года, около 9:30, во время движения военного автотранспорта в районе Дворца культуры «Авдеевский коксохимический завод» последний в колонне автомобиль «Спартан» подорвался на неустановленном взрывоопасном устройстве.

Пострадавшим военнослужащим оказана медицинская помощь.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.
ForUm

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