Под Верховной Радой прошел митинг за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Участники акции файерами подожгли «милицейский бобик». Активисты привезли автомобиль под здание парламента и забросали его файерами. На таких авто ездила милиция в 90-х.

В парламенте зарегистрировали проект постановления №3606 об увольнении Авакова.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко считает, что реформа Национальной полиции провалилась из-за ее прежней руководительницы Хатии Деканоидзе.

В Украине стартует четвертый этап ослабления карантинных ограничений.

По состоянию на 5 июня в Украине подтверждено 25 964 случая COVID-19, из них 11 372 выздоровели, 762 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 553 случая.

Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 82 человека.

В столице не разрешат полноценную работу ресторанов с 5 июня, как было запланировано в рамках следующего этапа ослабление карантина.

Партия «Европейская солидарность» предложила городскому голове Киева Виталию Кличко выдвинуть его в качестве своего кандидата на будущих местных выборах. Кличко отказался.

Нардеп от «Слуги народа» Николай Тищенко, заявивший о мэрских амбициях, «реагируя на обращения киевлян», начал заполнять песком песочницы в столице.