также в разделеОбщество
В стрельбе в Броварах участвовали представители 4 охранных фирм 15
Деканоидзе об обвинениях Геращенко: Я думала, дно существует, но дна нет 16
НАПК вызывает Киву для объяснений 15
Появился кандидат на должность языкового омбудсмена 20
Вопросом освобождения Маркива занялся Папа Римский 22
Инфекционист: Второй волны коронавируса не будет 23
Запорожский суд арестовал няню частного детсада, подозреваемую в убийстве ребенка 17
В мае-июле в ВСУ планируют призвать 9 тысяч человек 13
В Одессе задержали банду, которая принудительно «лечила» наркоманов 25
Степанов напомнил, что смягчение карантина не отменяет масочный режим 10
НАБУ завершило расследование по декларациям Труханова 20
Львовщина продлевает карантин 19
Рада перенесла введение новых званий в ВСУ 27
В Украине третий день растет число случаев COVID-19, смягчение карантина может затянуться 58
Зеленский сменил главу Службы внешней разведки 54
Полиция установлила 67 причастных к стрельбе в Броварах 16
Пытки и запугивания: на Днепропетровщине задержали банду из 7 полицейских 30
Минздрав: Не готовы к ослаблению карантина Киев и 7 областей 36

Под Верховной Радой прошел митинг за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. 

Участники акции файерами подожгли «милицейский бобик». Активисты привезли автомобиль под здание парламента и забросали его файерами. На таких авто ездила милиция в 90-х.

В парламенте зарегистрировали проект постановления №3606 об увольнении Авакова.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко считает, что реформа Национальной полиции провалилась из-за ее прежней руководительницы Хатии Деканоидзе. 

В Украине стартует четвертый этап ослабления карантинных ограничений.

По состоянию на 5 июня в Украине подтверждено 25 964 случая COVID-19, из них 11 372 выздоровели, 762 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 553 случая.

Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 82 человека. 

В столице не разрешат полноценную работу ресторанов с 5 июня, как было запланировано в рамках следующего этапа ослабление карантина. 

Партия «Европейская солидарность» предложила городскому голове Киева Виталию Кличко выдвинуть его в качестве своего кандидата на будущих местных выборах.  Кличко отказался.

Нардеп от «Слуги народа» Николай Тищенко, заявивший о мэрских амбициях, «реагируя на обращения киевлян», начал заполнять песком песочницы в столице.  

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2465 грн.
19
Теги