Под Верховной Радой прошел митинг за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.
Участники акции файерами подожгли «милицейский бобик». Активисты привезли автомобиль под здание парламента и забросали его файерами. На таких авто ездила милиция в 90-х.
В парламенте зарегистрировали проект постановления №3606 об увольнении Авакова.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко считает, что реформа Национальной полиции провалилась из-за ее прежней руководительницы Хатии Деканоидзе.
В Украине стартует четвертый этап ослабления карантинных ограничений.
По состоянию на 5 июня в Украине подтверждено 25 964 случая COVID-19, из них 11 372 выздоровели, 762 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 553 случая.
Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 82 человека.
В столице не разрешат полноценную работу ресторанов с 5 июня, как было запланировано в рамках следующего этапа ослабление карантина.
Партия «Европейская солидарность» предложила городскому голове Киева Виталию Кличко выдвинуть его в качестве своего кандидата на будущих местных выборах. Кличко отказался.
Нардеп от «Слуги народа» Николай Тищенко, заявивший о мэрских амбициях, «реагируя на обращения киевлян», начал заполнять песком песочницы в столице.
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