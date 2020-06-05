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Утром 5 мая возле здания Верховной Рады начался митинг за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, сообщает «Украинская правда».

Сейчас под Радой находятся несколько десятков человек. Также устанавливают палатки с символикой «Правого сектора». 

Собравшиеся держат плакаты с надписями: «Нет полицейскому государству», «Аваков и псы – вам пзда», «2295 дней без безопасности полиции Авакова». 

На месте присутствуют правоохранители и полиция диалога. 

Позже участники акции за отставку Авкова файерами подожгли «милицейский бобик».

Активисты привезли автомобиль под здание парламента и забросали его файерами. На таких авто ездила милиция в 90-х.

Полиция с помощью дымовых шашек разогнала активистов. Позже автомобиль перевернули на бок.

5 июня на часе вопросов к правительству Авакова планируют заслушать с докладом о резонансных криминальных событиях последней недели.

Фото: УП

По словам заместителя председателя фракции «Голос» Ярослава Железняка, политсила продолжает собирать подписи под проектом постановления за отставку Авакова. По состоянию на вечер 4 мая нардепы собрали около 70 подписей. Железняк уточнил, что в основном подписывают «слуги народа», а вот «фракция «Европейской солидарности» нашла тысячу причин, чтобы этого не делать». От «ЕС» подписалась только Яна Зинкевич.

По словам нардепа, подписи будут собирать до конца пленарного дня, а затем будут регистрировать проект постановления.

Напомним, Фракция «Голос» начала сбор подписей нардепов за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

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