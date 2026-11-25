Європа змушена перебирати на себе основну відповідальність за фінансову та військову підтримку України на тлі зміни політики адміністрації Дональда Трампа щодо Києва. Уже 26–27 листопада Європейська рада має розглянути питання про надання Україні додаткового кредиту на 45 млрд євро, який допоможе покрити бюджетні потреби наступного року, пише Foreign Policy.

Видання зазначає, що від початку другого президентського терміну Трампа Вашингтон змінив підхід до України. Серед проявів цієї політики — пом'якшення санкцій проти Росії, вимоги обмежити українські удари по російській нафтовій інфраструктурі та періодичні перебої з обміном розвідданими.

Зокрема, президент США призупинив санкційні обмеження щодо експорту російського дизельного палива, пояснюючи це необхідністю знизити ціни на пальне. Крім того, Вашингтон продовжує блокувати продаж Україні ракет-перехоплювачів, які перебувають на складах європейських країн.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст заявив, що така політика фактично допомагає Кремлю та ускладнює оборону України. Він також звернув увагу на суперечність між діями Вашингтона та задекларованою метою Росії послабити НАТО.

На цьому тлі Європейський Союз намагається компенсувати нестачу американської підтримки. Однак домовитися про новий кредит поки не вдалося остаточно. За даними Foreign Policy, проти механізму спільного європейського запозичення або з певними застереженнями до нього ставляться Угорщина, Словаччина, Болгарія та Чехія.

Водночас співрозмовники видання вважають, що ЄС може погодити виділення додаткових 45 млрд євро вже до кінця тижня. Ці кошти мають доповнити раніше передбачений кредит на 90 млрд євро, який Україна отримує частинами. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що нову позику планують забезпечити замороженими російськими активами, які перебувають у Європі.

Однак цей механізм має ризики. Foreign Policy нагадує, що попри багаторічні дискусії західні країни досі не наважилися конфіскувати заморожені російські кошти, побоюючись юридичних і фінансових наслідків. Тому надійність такого забезпечення залишається під питанням.

Видання наголошує, що від здатності Європи підтримувати Україну залежить не лише можливість Києва продовжувати опір російській агресії, а й безпека самих європейських держав.

Тим часом російські війська продовжують атакувати українські міста ракетами та безпілотниками, а Україна стикається з великим бюджетним дефіцитом і нестачею необхідних засобів протиповітряної оборони. За оцінкою Foreign Policy, Київ і європейські столиці дедалі більше залишаються сам на сам із цими викликами.

Як повідомляло раніше ForUa, президент США Дональд Трамп опублікував світлину з російським диктатором Володимиром Путіним, якій він дав заголовок «Мій друг».