Нардеп от «Слуги народа» Николай Тищенко, заявивший о мэрских амбициях, «реагируя на обращения киевлян», начал заполнять песком песочницы в столице.

Об этом сообщается на странице «Слуга Народу – Тищенко Николай – Округ 219» в Facebook.

«Делаем родной город комфортным. Мы отреагировали на обращение киевлян об отсутствии песка на детских площадках и совместно с Управляющей компанией Святошинского района наполнили их. И это только начало!», - заявили у Тищенко.

Отмечается, что по состоянию на сегодня «команда нардепа уже успела улучшить почти 30 адресов». В соцсети также опубликовали ряд фото с засыпанными песком детскими площадками.

«Если вы обращались к нам, но нового песка еще не получили, не волнуйтесь - скоро он будет на ваших детских площадках! Везем все в порядке очереди и держим на контроле этот процесс», - сообщается на странице.

В начале мая народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко утверждает, что решение о кандидате в мэри Киева будет принимать партия, но у него нет конкурентов.

После этого первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов заявил, что на выборах мэра Киева от «Слуги народа» будет сильная кандидатура, и это не обязательно нардепы Николай Тищенко или Александр Ткаченко.