Суди стягнули понад 5,5 млн грн штрафних санкцій з українського підприємства та іноземної компанії, які порушили умови контрактів на постачання безпілотників для Збройних сил України. Загальна вартість двох оборонних замовлень перевищувала 40 млн грн, однак частину техніки військові так і не отримали.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Позови подали Запорізька та Криворізька спеціалізовані прокуратури у сфері оборони Східного регіону. Контракти з обома постачальниками військові частини уклали в лютому 2025 року. Вони передбачали закупівлю квадрокоптерів DJI та Autel, зокрема моделей із тепловізійними камерами.

Перший договір, вартістю понад 16,5 млн грн, українське підприємство мало виконати до кінця березня 2025 року. Йшлося про постачання квадрокоптерів DJI Mavic 3T Enterprise (Thermal). Однак у встановлений термін техніку військовим не передали. Підприємство також не надало документів, які б підтверджували об'єктивні причини невиконання зобов'язань.

Після цього військова частина розірвала контракт і вимагала сплати передбаченого штрафу. Суд задовольнив позов прокуратури та постановив стягнути з українського постачальника понад 3,3 млн грн, що становить 20% вартості невиконаних зобов'язань.

Другий контракт на 23,85 млн грн уклали з іноземною компанією. Вона мала поставити військовим 45 комплектів квадрокоптерів Autel EVO Max 4T та 90 комплектів DJI Mavic 3T.

Через порушення строків постачання сторони підписали додаткову угоду, якою перенесли кінцевий термін виконання контракту на кінець квітня 2025 року. Водночас належного документального обґрунтування для продовження строків не було.

У результаті компанія передала військовим лише 45 комплектів Autel EVO Max 4T. Решту безпілотників військова частина не отримала, після чого договір розірвали.

Суд визнав додаткову угоду про продовження строків недійсною та постановив стягнути з іноземної компанії понад 2,2 млн грн штрафних санкцій.

Таким чином, суди задовольнили позовні вимоги прокуратури в обох справах. Загальна сума стягнутих штрафів перевищила 5,5 млн грн.