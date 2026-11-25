Українські військові відбили спробу російських сил прорвати оборону на південних околицях Добропілля Донецької області. Для атаки противник залучив 11 піхотинців і дві одиниці бронетехніки, однак просунутися йому не вдалося.

Про це 25 листопада повідомила 25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада.

За інформацією військових, штурм відбивали десантники 7-го корпусу Десантно-штурмових військ спільно із суміжними підрозділами. Російські військові намагалися скористатися складними погодними умовами, щоб непомітно наблизитися до українських позицій.

Однак пересування ворожої колони завчасно виявив патрульний розрахунок FPV-дронів, який першим атакував противника.

Після цього російські військові перегрупувалися, пересіли в іншу бронемашину та спробували продовжити наступ у напрямку Добропілля. Проте техніка підірвалася на українському мінному загородженні, а вціліла піхота розосередилася в найближчій лісосмузі.

Завдяки спільним діям екіпажів безпілотників різних підрозділів українським військовим вдалося остаточно зупинити атаку. За даними бригади, російські сили зазнали втрат у живій силі та техніці.

Раніше стало відомо, що українська контрнаступальна операція на цій ділянці розпочалася на початку 2026 року. За наведеними в матеріалі даними, із січня до серпня українські військові звільнили 745 квадратних кілометрів території та 26 населених пунктів.