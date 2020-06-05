Заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко считает, что реформа Национальной полиции провалилась из-за ее прежней руководительницы Хатии Деканоидзе. Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

«Я считаю, что переаттестация, организованная Хатией Деканоидзе, привела к развалу полиции и, в том числе, не дала никакого результата. Например, один из двух насильников (полицейских, которых подозревают в изнасиловании женщины и пытках по отношению к ней) успешно прошел переаттестацию, организованную Деканоидзе в 2016 году. Достаточно?» - отметил заместитель Авакова.

На уточняющий вопрос, правда ли, что 93 процента старых кадров возобновились в полиции через суды, о чем ранее в интервью Радио Свобода заявила Деканоидзе, Геращенко ответил, что не имеет точных процентов по этому поводу.

«Но я конкретно и четко заявляю и прошу показать: реформа по переаттестации, организованная Хатией Деканоидзе, привела к тому, что насильник из Кагарлицкого отделения успешно прошел переаттестацию. И в результате после переаттестации, организованной Хатией Деканоидзе, совершил пытки и насилие», - подчеркнул он.

По словам Геращенко, Министерство внутренних дел под руководством Арсена Авакова «изменило полицию до неузнаваемости за последние 7 лет».

«Во Врадиевке три дня скрывали факт изнасилования и попытки убийства женщины. А расследование изнасилования и убийства поручили самому насильнику. А когда загорелся райотдел Врадиевский, только тогда об этом узнал министр Захарченко. Мы же действуем иначе. В Кагарлыке с момента информации о том, что есть подозрение о насилии со стороны работника полиции, через час люди уже были задержаны и переданы следствию. Почувствуйте разницу, пожалуйста!» - говорит Геращенко.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая 2020 правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме этого, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения полиции и угрожали потерпевшему изнасилованием, ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой.

Позже стало известно, что были задержаны 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Следователи Государственного бюро расследований сообщили им о подозрении.

Весь личный состав Кагарлицкого отдела полиции выведен за штат для дальнейшей аттестации каждого сотрудника.

25 мая суд арестовал подозреваемых.

Подозреваемые в изнасиловании не признают вину и заявляют, что факта изнасилования не было.

По результатам первого этапа служебного расследования в Кагарлыкском отделении полиции уволили 10 сотрудников.

Кагарлицкий отдел полиции был расформирован, 60 полицейских выведены за штат.