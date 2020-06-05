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Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 82 человека. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Новости - не оптимистичные. За минувшие сутки количество жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 82 человека. Среди них 14 медиков. Умерли от коронавируса 4 человека. Впервые у нас такое количество летальных случаев в сутки. В настоящее время в столице уже 3292 подтвержденных случая заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Среди заболевших – 47 женщин в возрасте от 19 до 94 лет и 5 девочек - от 7 месяцев до 14 лет. А также 28 мужчин от 22 до 77 лет и двое мальчиков, которым 9 и 10 лет.

В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 27 киевлян. Всего коронавирус преодолели у 876 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания подтвердили в Дарницком районе - 21, в Подольском - 13 и в Деснянском - 12 случаев», - подчеркнул Кличко.

Напомним, за 3 июня COVID-19 подтвердили у 77 жителей Киева. 

Напомним, по состоянию на 5 июня в Украине подтверждено 25 964 случая COVID-19, из них 11 372 выздоровели, 762 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 553 случая.
ForUm

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