Сили оборони України завдали ударів по військовому аеродрому «Саваслейка» у Нижньоґородській області Росії. За попередніми даними Генерального штабу ЗСУ, унаслідок атаки уражено п’ять російських літаків: три винищувачі МіГ-31 та два бомбардувальники Су-34.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Удари по одному з ключових авіаційних об’єктів російських військ завдали 24 та в ніч проти 25 листопада. Аеродром «Саваслейка» використовується, зокрема, для базування винищувачів МіГ-31, які є носіями аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал». Російські військові застосовують ці літаки для ракетних атак по території України.

За інформацією Генштабу, уражені літаки певний час не зможуть виконувати бойові завдання. Наразі триває уточнення кількості пошкодженої авіатехніки та ступеня її ураження.

Ще однією ціллю українських військових стала російська радіолокаційна станція П-18 поблизу населеного пункту Караван-Солодкий на тимчасово окупованій території Луганської області. Ця станція призначена для виявлення повітряних цілей на великих відстанях і передачі інформації засобам протиповітряної оборони противника.

«Саваслейка» вже не вперше стає ціллю українських атак. Зокрема, про ураження цього військового летовища повідомляли в серпні. Аеродром має важливе значення для російської авіації, яка застосовується у війні проти України.

Міністерство оборони РФ заявило про нібито знищення 305 українських безпілотників літакового типу. За твердженням російського відомства, дрони перехоплювали, зокрема, над Нижньоґородською областю. Водночас місцева влада інформації про ураження військового аеродрому не оприлюднювала.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Сили оборони України регулярно завдають ударів по військових об'єктах, підприємствах оборонно-промислового комплексу, нафтопереробних заводах та інших об'єктах інфраструктури на території РФ і в окупованих регіонах. Генеральний штаб ЗСУ пояснює такі операції необхідністю послаблення бойового потенціалу російської армії та її спроможності продовжувати агресію проти України.