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На сайте Верховной Рады Украины зарегистрировали проект постановления №3606 об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова.

Согласно информации на сайте парламента, инициаторами стали 55 депутатов.

Текст постановления на сайте пока отсутствует.

Напомним, сбор подписей депутаты начали еще три дня назад. Среди инициаторов документа — нардепы из партии «Голос» и «Слуги народа».

Напомним, сегодня под Верховной Радой проходил митинг за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.
ForUm

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