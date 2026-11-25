Європейська комісія відкинула звинувачення адміністрації президента США Дональда Трампа в тому, що Євросоюз сприяє глобальному надлишку промислових виробничих потужностей. Брюссель вважає, що саме європейська промисловість потерпає від цієї проблеми, значною мірою спричиненої державною політикою третіх країн.

Про це пише Politico.

25 листопада Єврокомісія заявила, що категорично не погоджується з позицією Вашингтона, який розглядає ЄС як одне з джерел надлишкового промислового виробництва.

«Навпаки, Європа є однією з тих, хто найбільше страждає від надлишку виробничих потужностей. ЄС і США поділяють реальну стурбованість щодо глобального надлишку виробничих потужностей, значна частина якого зумовлена державною політикою та зосереджена в третіх країнах. Ми шкодуємо про відсутність спільних дій», – заявив заступник головного речника Єврокомісії Олоф Гілл.

Заява Брюсселя пролунала після того, як офіс торгового представника США на чолі з Джеймісоном Гріром запропонував запровадити 15-відсоткові мита на імпорт товарів із 27 країн Євросоюзу. Такий тариф відповідає максимальному рівню, передбаченому торговельною домовленістю між Дональдом Трампом і президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, укладеною в липні 2025 року.

Очікується, що Грір відвідає засідання міністрів торгівлі країн ЄС 30 листопада. За інформацією Politico, американський представник може зіткнутися з критикою європейських партнерів через розслідування щодо надлишкових виробничих потужностей.

Крім того, європейські міністри планують порушити питання про відсутність прогресу в переговорах щодо зниження американських мит на продукцію з ЄС, яка містить сталь. На окремі такі товари досі поширюються тарифи США до 50%.

Суперечка розгортається на тлі спроб адміністрації Трампа відновити масштабну тарифну політику після того, як у лютому Верховний суд США скасував попередні глобальні мита президента. Вашингтон шукає нові правові підстави для запровадження торговельних обмежень щодо партнерів, зокрема ЄС, Китаю, Японії, Мексики та інших країн.

Водночас Брюссель очікує, що США дотримуватимуться умов торговельної домовленості 2025 року, яка передбачала граничний 15-відсотковий тариф на більшість європейського експорту. Єврокомісія також залишає за собою можливість реагувати на порушення Вашингтоном узятих зобов'язань.