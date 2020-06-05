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В Киеве не позволят полноценную работу ресторанов с 5 июня, как было запланировано в рамках следующего этапа ослабление карантина. Об этом во время брифинга 5 июня сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, сообщает УНИАН.

По его словам, пойти на уступки владельцам общественных заведений пока не позволяет эпидемиологическая ситуация в Киеве. «Столица не отвечает эпидемиологическим показателям, которые позволили бы смягчить карантин. Кафе и рестораны, как и раньше, смогут работать только «навынос» и принимать гостей на летних террасах», – заявил Ляшко.

Он подчеркнул, что полноценная работа заведений общественного питания в регионах, где критерии этого не позволяют, будет нарушением постановления правительства.

Напомним, с сегодняшнего дня, 5 июня, в Украине начался четвертый этап ослабления карантинных ограничений.

Так, теперь разрешены внутренние авиаперевозки, а кафе и ресторанам разрешить принимать посетителей внутри заведений в рамках ослабление карантинных мер. 
ForUm

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