С сегодняшнего дня, 5 июня, в Украине стартует четвертый этап ослабления карантинных ограничений.

Так, согласно решению Кабинета Министров от 3 июня, теперь разрешено:

возобновление полетов по Украине

кафе и ресторанам принимать посетителей внутри заведения при условии соблюдения противоэпидемических мер;

людям старше 60 лет не обязательно придерживаться самоизоляции; проведение религиозных мероприятий в помещениях при условии пребывания не более 1 человека на 5 кв. м;

проведение аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удаленном режиме.

Ослабление карантина коснется только тех областей, где сложилась благоприятная ситуация с коронавирусом.

Напомним, с 22 мая в Украине введена адаптивная модель карантина.

1 июня Украина перешла на следующий, третий, этап ослабления карантина, а следовательно – отменены очередные ограничения.