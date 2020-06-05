С сегодняшнего дня, 5 июня, в Украине стартует четвертый этап ослабления карантинных ограничений.
Так, согласно решению Кабинета Министров от 3 июня, теперь разрешено:
возобновление полетов по Украине
кафе и ресторанам принимать посетителей внутри заведения при условии соблюдения противоэпидемических мер;
людям старше 60 лет не обязательно придерживаться самоизоляции; проведение религиозных мероприятий в помещениях при условии пребывания не более 1 человека на 5 кв. м;
проведение аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удаленном режиме.
Ослабление карантина коснется только тех областей, где сложилась благоприятная ситуация с коронавирусом.
Напомним, с 22 мая в Украине введена адаптивная модель карантина.
1 июня Украина перешла на следующий, третий, этап ослабления карантина, а следовательно – отменены очередные ограничения.
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