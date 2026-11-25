Унаслідок падіння російського ударного безпілотника поблизу готелю-гуртожитку Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка в Києві вибуховою хвилею вибило вікна на всіх дев’яти поверхах будівлі. Мешканці не постраждали.

Про це повідомила пресслужба кіностудії у Facebook.

За інформацією установи, безпілотник упав у ніч проти середи поблизу будівлі гуртожитку. Вибухова хвиля пошкодила вікна з першого по дев’ятий поверхи.

У кіностудії наголосили, що в гуртожитку проживають ветерани, колишні працівники установи та діячі культури.

Наразі адміністрація документує завдані збитки й намагається власними силами організувати допомогу мешканцям пошкодженої будівлі.

Це вже не перший випадок пошкодження інфраструктури кіностудії Довженка внаслідок російських атак. 15 червня під час обстрілу Києва на її території було пошкоджено 18 будівель, інженерні мережі та об'єкти культурної спадщини. Зокрема, знищено костюмну колекцію, пошкоджено головний знімальний павільйон 1927–1928 років, адміністративний і лабораторний корпуси, Музей кінофабрики, костюмний цех, фільмотеку, гуртожиток та інші споруди.

Частина пошкоджених будівель має статус пам'яток історії науки і техніки національного або місцевого значення.

7 жовтня кіностудія знову зазнала пошкоджень під час російського обстрілу. Тоді, зокрема, постраждав трипавільйонний корпус.